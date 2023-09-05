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16:33, 5 сентября 2023Моя страна

В Набережных Челнах начнется сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок

Сезон сельскохозяйственных ярмарок откроется в Набережных Челнах 9 сентября

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок начинается в Набережных Челнах. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Первая из них откроется уже 9 сентября. Мероприятия будут проходить по субботам с 8:00 до 15:00 на территории Ипподрома, а также у агропромышленного парка «Южный» по субботам и воскресеньям.

В администрации города рассказали, что в 2023 году уже провели 122 ярмарки, 55 из которых сельскохозяйственные. На них было завезено свыше 2,6 тысячи тонн продукции на сумму более 239 миллиона рублей.

На благоустройство ярмарочных площадок татарстанские власти выделили 41,4 миллиона рублей.

Ранее в сентябре стало известно, что в Нижнем Новгороде состоится джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии». Мероприятие будет проходить в парке «Швейцария» 8, 9 и 10 сентября.

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    Фариза Бацазова
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