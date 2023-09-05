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16:12, 5 сентября 2023Моя страна

В Саратове пройдет археологический фестиваль

В Саратове 9 сентября пройдет археологический фестиваль

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

В поселке Укек на окраине Саратова 9 сентября пройдет фестиваль археологии и реконструкции. Об этом сообщает «Известия. Саратов и региона».

Территория Фестиваля будет разделена на три части: развлекательная, археологическая, историческая. Развлекательная площадка включает в себя сцену и территорию для проведения конного шоу, площадку мастеров рукоделия, зону питания.

Гостей ждут выступления саратовских музыкальных групп, работающих в жанре этно-фолка. Рядом будет проходить конная программа и показательные пешие поединки.

Археологическая площадка будет представлена раскопом этого года, где гости фестиваля смогут узнать, как проходят раскопки и какие открытия были сделаны в этом году археологической экспедицией. На Исторической площадке состоится реконструкция быта средневековых горожан.

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    Варвара Кошечкина
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