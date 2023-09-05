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18:05, 5 сентября 2023Силовые структуры

Генпрокуратура признала нежелательной в России британскую НПО

ГП признала International Transport Workers Federation нежелательной в России

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России международной неправительственной (НПО) организации International Transport Workers Federation из Великобритании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Решение принято по итогам прокурорской проверки, которая установила, что руководители НПО из числа граждан Великобритании и Австралии делают антироссийские заявления с осуждением проведения специальной военной операции.

Деятельность организации с 2022 года направлена на склонение максимального числа стран к введению запрета российским судам на заход в их морские порты, следуя примеру Великобритании. В Генпрокуратуре указали, что секция докеров и подконтрольные ей профсоюзы в иностранных портах действовали с целью срыва разгрузки российских судов.

Кроме того британская организация занималась сбором финансирования и отправила Киеву 500 тысяч долларов. Исходя из перечисленного в Генпрокуратуре пришли к выводу, что ее деятельность представляет угрозу конституционному строю России.

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    Любовь Ширижик
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