Генпрокуратура признала нежелательной в России британскую НПО
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России международной неправительственной (НПО) организации International Transport Workers Federation из Великобритании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
Решение принято по итогам прокурорской проверки, которая установила, что руководители НПО из числа граждан Великобритании и Австралии делают антироссийские заявления с осуждением проведения специальной военной операции.
Деятельность организации с 2022 года направлена на склонение максимального числа стран к введению запрета российским судам на заход в их морские порты, следуя примеру Великобритании. В Генпрокуратуре указали, что секция докеров и подконтрольные ей профсоюзы в иностранных портах действовали с целью срыва разгрузки российских судов.
Кроме того британская организация занималась сбором финансирования и отправила Киеву 500 тысяч долларов. Исходя из перечисленного в Генпрокуратуре пришли к выводу, что ее деятельность представляет угрозу конституционному строю России.