Управляющая московским рестораном назвала преимущества онлайн-голосования

Управляющая рестораном «Сенполия» рассказала об удобстве онлайн-голосования

Дистанционное электронное голосование позволяет существенно сэкономить время избирателя. О таких преимуществах Агентству городских новостей «Москва» рассказала управляющая рестораном «Сенполия» (бывшая «Булошная») Ирина Сафрончик.

«Если говорить про голосование, не электронное, то, например, у меня, кажется, на это никогда нет времени. А здесь зашел, электронно проголосовал и пожалуйста — никуда не надо выходить», — объяснила она.

Сафрончик добавила, что «Сенполия» участвует в программе «Миллион призов» — для участия в акции #ВыбираемВместе2023 необходимо воспользоваться дистанционным голосованием на выборах мэра столицы. Москвичи смогут получить призовые баллы и потратить их у партнеров программы.

Мосгордума назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября 2023 года. Они будут проходить в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. Кроме того, жители 13 муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) проголосуют за кандидатов в совет депутатов.