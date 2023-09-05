Мощное наводнение в Греции попало на видео

Ekathimerini: на Грецию после проливных дождей обрушилось мощное наводнение

На Грецию после проливных дождей обрушилось мощное наводнение. О ситуации сообщает издание Ekathimerini.

Стихийное бедствие пришло в центральную часть европейской страны, сильнее всего пострадал портовый город Волос. Причиной стали грозы с дождями, начавшиеся предыдущим вечером и продолжавшиеся около десяти часов. При этом метеорологи предостерегли граждан, что осадки в Греции ожидаются и в ближайшие сутки.

На записи, снятой очевидцами, можно увидеть, как скорость течения рек резко увеличилась до уровня горных рек. На других кадрах видны затопленные улицы и машины, частично оказавшиеся под водой, — часть водителей из-за удара стихии оказались заблокированными внутри автомобилей. Помимо этого, по улицам Волоса стали плыть мусорные баки, которые ударялись о стоящие на дороге машины. Наконец, наводнение вызвало приостановку движения автобусного транспорта, а также привело к перебоям в подаче электроэнергии в некоторых населенных пунктах.

Ранее в сентябре с похожим по силе наводнением столкнулась и Мексика.