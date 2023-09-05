Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:42, 5 сентября 2023Среда обитания

Мощное наводнение в Греции попало на видео

Ekathimerini: на Грецию после проливных дождей обрушилось мощное наводнение

На Грецию после проливных дождей обрушилось мощное наводнение. О ситуации сообщает издание Ekathimerini.

Стихийное бедствие пришло в центральную часть европейской страны, сильнее всего пострадал портовый город Волос. Причиной стали грозы с дождями, начавшиеся предыдущим вечером и продолжавшиеся около десяти часов. При этом метеорологи предостерегли граждан, что осадки в Греции ожидаются и в ближайшие сутки.

На записи, снятой очевидцами, можно увидеть, как скорость течения рек резко увеличилась до уровня горных рек. На других кадрах видны затопленные улицы и машины, частично оказавшиеся под водой, — часть водителей из-за удара стихии оказались заблокированными внутри автомобилей. Помимо этого, по улицам Волоса стали плыть мусорные баки, которые ударялись о стоящие на дороге машины. Наконец, наводнение вызвало приостановку движения автобусного транспорта, а также привело к перебоям в подаче электроэнергии в некоторых населенных пунктах.

Ранее в сентябре с похожим по силе наводнением столкнулась и Мексика.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган оценил встречу с Путиным

    На Украине признали сложности ведения боя без поддержки авиации

    Море в Анапе приобрело необычный цвет

    В ФРГ обвинили сотрудника разведки в шпионаже в пользу России

    В США предсказали переход украинских войск к обороне

    Названы причины появления беспокойства перед сном и способы избавиться от него

    Групповое избиение молодого человека в центре Москвы попало на видео

    Врач объяснил причины долголетия жителей трех регионов России

    Комитет Рады поддержал назначение Умерова главой Минобороны Украины

    Скрывавшегося 15 лет от ареста российского наркоторговца задержали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости