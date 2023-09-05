Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:05, 5 сентября 2023Россия

В Госдуме назвали фейком приказ от имени Шойгу о дополнительной мобилизации

Картаполов назвал фейком приказ от имени Шойгу о дополнительной мобилизации

Фото: Никита Цицаги / News.ru / Globallookpress.com

Приказ, опубликованный в сети от имени министра обороны России Сергея Шойгу о якобы начале дополнительной мобилизации, является фейковым. Об этом заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, его цитирует ТАСС.

Ранее в украинских Telegram-каналах распространился приказ от имени Шойгу, в котором сообщается о «дополнительном призыве граждан на военную службу по мобилизации». Документ якобы должен был вступить в силу 11 сентября.

«Это полная ерунда, фейковый документ, разработанный нашими противниками, вброшенный специально в соцсети. Поэтому не надо на это реагировать и не надо обращать внимание», — сказал парламентарий.

По его мнению, в России нет необходимости в мобилизации, так как Минобороны проводит активный набор на контрактную службу в армии.

До этого генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявлял, что проведение новой частичной мобилизации возможно при увеличении оборотов промышленности в России. Сейчас российская промышленность в состоянии обеспечить ту группировку, которая находится в зоне проведения спецоперации, подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Украина перешла в наступление под Угледаром. Какими силами ВСУ пытаются прорвать российскую оборону?

    В Крыму прошел фестиваль с российскими блогерами и звездами

    Парикмахер назвал быстрый способ придать объем волосам

    Токаев заявил о необходимости производить вооружение в Казахстане

    Россиянам раскрыли способ обезопасить свои соцсети

    Место взрыва около военкомата в Петербурге попало на видео

    Россиян научили правильно сморкаться

    В Абхазии освободили от должности вице-премьера

    Раскрыто число мечтающих о жизни своего ребенка в Москве россиян

    В МИД России предостерегли Запад от производства оружия на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости