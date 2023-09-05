В Госдуме назвали фейком приказ от имени Шойгу о дополнительной мобилизации

Картаполов назвал фейком приказ от имени Шойгу о дополнительной мобилизации

Приказ, опубликованный в сети от имени министра обороны России Сергея Шойгу о якобы начале дополнительной мобилизации, является фейковым. Об этом заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, его цитирует ТАСС.

Ранее в украинских Telegram-каналах распространился приказ от имени Шойгу, в котором сообщается о «дополнительном призыве граждан на военную службу по мобилизации». Документ якобы должен был вступить в силу 11 сентября.

«Это полная ерунда, фейковый документ, разработанный нашими противниками, вброшенный специально в соцсети. Поэтому не надо на это реагировать и не надо обращать внимание», — сказал парламентарий.

По его мнению, в России нет необходимости в мобилизации, так как Минобороны проводит активный набор на контрактную службу в армии.

До этого генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявлял, что проведение новой частичной мобилизации возможно при увеличении оборотов промышленности в России. Сейчас российская промышленность в состоянии обеспечить ту группировку, которая находится в зоне проведения спецоперации, подчеркнул он.