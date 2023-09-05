Армия России поразила два скопления украинских солдат и техники в ДНР

Минобороны: в ДНР поражены два скопления солдат и техники противника

Российские войска поразили два скопления живой силы и техники противника в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) располагались в районах населенных пунктов Угледар и Макаровка. Огневое воздействие по ним оказали военнослужащие российской группировки войск «Восток».

Помимо этого, в районе населенного пункта Урожайное была пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы противника.

За сутки на донецком направлении украинские войска потеряли до 175 человек, а также два артиллерийских орудия, уточнили в Минобороны.