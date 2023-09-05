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20:22, 5 сентября 2023Силовые структуры

Скрывавшегося 15 лет от ареста российского наркоторговца задержали

В Донецке задержали жителя Краснодарского края, скрывавшегося от ареста 15 лет

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Донецке задержали жителя Краснодарского края, скрывавшегося от ареста 15 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСИН региона.

По данным ведомства, в 2007 году мужчину обвинили в сбыте крупной партии наркотиков на территории Выселковского района Краснодарского края. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 9,5 года, но в исправительную колонию наркоторговец так и не попал.

Осужденный скрылся от ареста и находился в федеральном розыске. В течение этих 15 лет он сильно изменился внешне, смог переехать в другой регион и избегал любых контактов с представителями власти. Сейчас мужчину доставили в отдел полиции Донецка, откуда его отправят к месту отбывания наказания.

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    Олеся Мицкевич
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