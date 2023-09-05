При обстреле граничащего с Украиной российского региона погиб человек

Губернатор Гладков: при обстреле села Козинка погиб человек, еще один пострадал

При повторном обстреле села Козинка Грайворонского городского округа погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, россиянин скончался от полученных ран до приезда медиков. Также пострадала женщина, которая получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер, добавил глава граничащего с Украиной региона.

«Сейчас пострадавшая доставлена в центральную районную больницу, где врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь», — сообщил губернатор.

Село Козинка второй раз за день попало под удар ВСУ. До этого Украина обстреляла населенный пункт утром — в результате оказались серьезно повреждены 11 частных домов и легковое авто, а также линии электро- и газоснабжения.

С октября 2022 года на территории Белгородской области действует средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.