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21:10, 5 сентября 2023Силовые структуры

На россиянку завели дело из-за снятого на телефон опьяневшего мужчины

Россиянка предстанет перед судом из-за снятого на видео опьяневшего мужчины

Фото: Sinitta Leunen / Unsplash

В Архангельской области 17-летняя россиянка предстанет перед судом по делу о нарушение неприкосновенности частной жизни. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в апреле обвиняемая познакомилась с 26-летним мужчиной, который пригласил ее в гости. После совместного употребления алкоголя хозяин опьянел, а гостья сняла его на телефон. Мужчина находился голым в состоянии алкогольного опьянения. Видео девушка отправила в чат знакомым в одной из социальных сетей, из-за чего на нее завели уголовное дело.

После того как с кадрами ознакомились их общие знакомые, 26-летний мужчина написал заявление в полицию. Несовершеннолетняя обвиняемая признала свою вину. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Девушке грозит до двух лет лишения свободы.

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    Владимир Седов
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