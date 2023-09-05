Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:44, 5 сентября 2023Бывший СССР

Букмекер подал в суд на Зеленского из-за санкций

Букмекерская компания PariMatch подала в суд на Зеленского из-за санкций

Фото: Theodore Manolopoulos/Greek Presidency Press Office / Reuters

Букмекерская контора PariMatch подала в суд на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина.

Владелец торгового знака PariMatch, кипрская компания Weplay Media Holding Limited требует отменить санкции, наложенные Киевом на нее за якобы имеющиеся связи с Россией и Белоруссией. Ответчиком по иску выступает лично президент Украины.

Рассмотрение иска в киевском суде назначено на 5 сентября.

В мае генеральный директор Parimatch Максим Ляшко пожаловался на санкции, наложенные властями Украины, якобы за связи с Россией. Он также отметил, что его обращения в госорганы не возымели успеха.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Герой России рассказал об уязвимости танков Leopard

    Герой России рассказал о применении ВСУ тактики «живого разминирования»

    Найдено новое направление лечения болезней сердца

    У нового министра обороны Украины вскрыли связь с США

    В Китае назвали два последствия действий США для Украины

    Россияне оформили кредитов на 32 триллиона рублей

    В США обвинили Запад в разжигании конфликта на Украине

    Российский снайпер рассказал об уничтожении огневой точки ВСУ в ДНР

    Студент посмотрел эротические картинки и попал в неловкую ситуацию

    Германию заподозрили в нарушении конвенции о кассетных снарядах из-за Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости