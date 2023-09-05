Букмекер подал в суд на Зеленского из-за санкций

Букмекерская компания PariMatch подала в суд на Зеленского из-за санкций

Букмекерская контора PariMatch подала в суд на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина.

Владелец торгового знака PariMatch, кипрская компания Weplay Media Holding Limited требует отменить санкции, наложенные Киевом на нее за якобы имеющиеся связи с Россией и Белоруссией. Ответчиком по иску выступает лично президент Украины.

Рассмотрение иска в киевском суде назначено на 5 сентября.

В мае генеральный директор Parimatch Максим Ляшко пожаловался на санкции, наложенные властями Украины, якобы за связи с Россией. Он также отметил, что его обращения в госорганы не возымели успеха.