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20:40, 23 мая 2023Бывший СССР

Стало известно об отъеме крупного бизнеса администрацией Зеленского

Politico: главы крупного бизнеса Украины обвинили офис Зеленского в рейдерских захватах

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Главы крупного украинского бизнеса заявили обозревателю американского издания Politico Джейми Деттмеру, что власти республики пытаются отнять их предприятия, прибегая к рейдерским захватам.

«Никто не в безопасности», — охарактеризовала ситуацию генеральный директор промышленно-инвестиционной группы Smart Holding Юлия Кирьянова. По ее словам, власти давят на топ-менеджмент фирмы с тем, чтобы та согласилась на срочную продажу.

При этом, по ее замечанию, единственное официальное общение, которое ведется с властями, происходит во время рейдов силовиков. Письма и обращения в государственные органы даже не рассматриваются.

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«Скоро появятся новые олигархи», — резюмировала ситуацию Кирьянова, отметив, что происходящее наносит ущерб имиджу страны.

Генеральный директор букмекерской конторы Parimatch Максим Ляшко также пожаловался на санкции, наложенные властями, якобы за связи с Россией. Он также отметил, что обращения в госорганы не возымели успеха.

Ранее журналисты Politico заявили, что Украине пора начать контрнаступление на коррупцию, чтобы получить новый транш помощи от западных стран. По заявлению издания, в настоящее время украинские олигархи слабы из-за общественной неприязни к коррупции и ограничений военного положения.

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Алевтина Запольская
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