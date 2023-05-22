В США заявили о необходимости наступления на коррупцию на Украине

Politico: Киев должен начать наступление на коррупцию, чтобы получить западную помощь

Украине пора начать контрнаступление на коррупцию, чтобы получить новый транш помощи от западных стран. Об этом пишет американское издание Politico.

По заявлению издания, в настоящее время украинские олигархи слабы из-за общественной неприязни к коррупции и ограничений военного положения.

«Но коррупция глубоко укоренилась и является повсеместной на Украине, а олигархи страны вернутся — вероятно, как раз вовремя, чтобы извлечь огромную прибыль из сотен миллиардов долларов, направленных на восстановление Украины», — пишут американские журналисты.

Сейчас же борьба с коррупцией должна стать «стратегическим императивом» Киева и частью нового плана Маршалла для республики, отмечается в материале.

«План сражения — контрнаступление против старой, новой олигархии и коррупции в процессе восстановления Украины», — подытожило издание.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ряд стран Европейского союза не должен продлевать ограничения на ввоз украинского зерна после 5 июня. Он добавил, что обсудил с главой Евросовета конкретные пути реализации украинской формулы мира и консолидацию стран для поддержки инициативы Киева.