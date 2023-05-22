В США заявили о необходимости наступления на коррупцию на Украине
Украине пора начать контрнаступление на коррупцию, чтобы получить новый транш помощи от западных стран. Об этом пишет американское издание Politico.
По заявлению издания, в настоящее время украинские олигархи слабы из-за общественной неприязни к коррупции и ограничений военного положения.
«Но коррупция глубоко укоренилась и является повсеместной на Украине, а олигархи страны вернутся — вероятно, как раз вовремя, чтобы извлечь огромную прибыль из сотен миллиардов долларов, направленных на восстановление Украины», — пишут американские журналисты.
Сейчас же борьба с коррупцией должна стать «стратегическим императивом» Киева и частью нового плана Маршалла для республики, отмечается в материале.
«План сражения — контрнаступление против старой, новой олигархии и коррупции в процессе восстановления Украины», — подытожило издание.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ряд стран Европейского союза не должен продлевать ограничения на ввоз украинского зерна после 5 июня. Он добавил, что обсудил с главой Евросовета конкретные пути реализации украинской формулы мира и консолидацию стран для поддержки инициативы Киева.