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09:05, 22 мая 2023Бывший СССР

В США заявили о необходимости наступления на коррупцию на Украине

Politico: Киев должен начать наступление на коррупцию, чтобы получить западную помощь

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украине пора начать контрнаступление на коррупцию, чтобы получить новый транш помощи от западных стран. Об этом пишет американское издание Politico.

По заявлению издания, в настоящее время украинские олигархи слабы из-за общественной неприязни к коррупции и ограничений военного положения.

«Но коррупция глубоко укоренилась и является повсеместной на Украине, а олигархи страны вернутся — вероятно, как раз вовремя, чтобы извлечь огромную прибыль из сотен миллиардов долларов, направленных на восстановление Украины», — пишут американские журналисты.

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Сейчас же борьба с коррупцией должна стать «стратегическим императивом» Киева и частью нового плана Маршалла для республики, отмечается в материале.

«План сражения — контрнаступление против старой, новой олигархии и коррупции в процессе восстановления Украины», — подытожило издание.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ряд стран Европейского союза не должен продлевать ограничения на ввоз украинского зерна после 5 июня. Он добавил, что обсудил с главой Евросовета конкретные пути реализации украинской формулы мира и консолидацию стран для поддержки инициативы Киева.

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Алевтина Запольская
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