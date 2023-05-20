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16:07, 20 мая 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о недопустимости продления ЕС ограничений на зерно с Украины

Зеленский указал Мишелю на недопустимость ограничения на ввоз украинского зерна

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Ряд стран Евросоюза (ЕС) не должны продлевать ограничения на ввоз украинского зерна после 5 июня. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем в Японии, говорится в Telegram-канале украинского лидера.

«Отдельное внимание уделили вопросу экспортных ограничений на украинскую аграрную продукцию со стороны ряда стран Евросоюза и недопустимости их продления после 5 июня», — написал Зеленский.

Он добавил, что обсудил с главой Евросовета конкретные пути реализации украинской формулы мира и консолидацию стран для поддержки инициативы Киева.

17 мая стало известно, что Россия согласилась продлить свое участие в зерновой сделке еще на два месяца. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, такое решение было принято после обращений российских партнеров, однако следующие два месяца станут решающими в судьбе сделки.

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Анастасия Шейкина
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