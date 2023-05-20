Зеленский заявил о недопустимости продления ЕС ограничений на зерно с Украины

Зеленский указал Мишелю на недопустимость ограничения на ввоз украинского зерна

Ряд стран Евросоюза (ЕС) не должны продлевать ограничения на ввоз украинского зерна после 5 июня. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем в Японии, говорится в Telegram-канале украинского лидера.

«Отдельное внимание уделили вопросу экспортных ограничений на украинскую аграрную продукцию со стороны ряда стран Евросоюза и недопустимости их продления после 5 июня», — написал Зеленский.

Он добавил, что обсудил с главой Евросовета конкретные пути реализации украинской формулы мира и консолидацию стран для поддержки инициативы Киева.

17 мая стало известно, что Россия согласилась продлить свое участие в зерновой сделке еще на два месяца. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, такое решение было принято после обращений российских партнеров, однако следующие два месяца станут решающими в судьбе сделки.