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10:46, 5 сентября 2023Россия

В Москве сожгли машину главного конструктора ГЛОНАСС

Shot: неизвестные в районе Строгино сожгли машину главного конструктора ГЛОНАСС

Кадр: Telegram-канал SHOT

Двое неизвестных на улице Исаковского в районе Строгино на северо-западе Москвы сожгли машину Toyota Land Cruiser, которая принадлежит главному конструктору Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) Валерию Бабакову. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации источника, инцидент произошел в ночь на вторник, 5 сентября, на закрытой парковке. Поджигатели скрылись с места происшествия, перепрыгнув через забор.

Пламя перекинулось на стоящие рядом с автомобилем Бабакова Mazda и BMW. Они получили повреждения, утверждает Shot.

Прибывшие по вызову сотрудник экстренных служб ликвидировали пожар. Владелец пострадавшего авто является гендиректором конструкторского бюро «Навис», предприятия, которое производит аппаратуру для ГЛОНАСС, GPS, GALILEO и их функциональных дополнений, выяснило издание.

В прошлом Бабаков руководил работами по созданию первых в Советском Союзе приборов, использующих сигналы спутниковых систем «Цикада», «Парус» и «Транзит», является конструктором НАП ГЛОНАСС.

Ранее сообщалось, что двое жителей Хабаровского края из мести сожгли четыре машины односельчан.

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    Анна Щербакова
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