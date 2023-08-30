Двое россиян из мести сожгли четыре машины односельчан

В Хабаровском крае возбудили дело в отношении двоих мужчин за поджог 4 машин

В Хабаровском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении двоих жителей села Скворцово, которые подожгли четыре машины односельчан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, зачинщик поссорился с одним из владельцев автомобилей и из мести решил вместе со знакомым облить его машину горючей смесью и поджечь. Однако огонь перекинулся машины, стоявшие рядом. В результате своими действиями мужчины нанесли ущерб размером более 3,8 миллиона рублей.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Томской области предстанут перед судом два россиянина, нанятые директором управляющей компании для поджога автомобиля женщины.