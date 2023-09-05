Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:40, 5 сентября 2023Бывший СССР

Президент Литвы назвал причину задержки поставок оружия Украине

Президент Литвы Науседа: коррупция на Украине тормозит поставки оружия

Фото: Alexey Furman / Getty Images

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что коррупция на Украине тормозит поставки оружия. Его слова о причине задержек передачи вооружения Киеву передает портал LRT.

«Это очень важная причина. Поскольку те государства, которые оказывают поддержку Украине, являются демократическими государствами, значит, они должны учитывать настроения своего общества и мнение избирателей», — сказал лидер Литвы.

Он попросил представить, что избиратели в какой-либо стране видят, что в государстве, которому оказывается поддержка, происходят очень заметные коррупционные скандалы. По его мнению, это большой удар по репутации государства. Науседа при этом отметил, что такие обстоятельства не являются причиной задержки поставок истребителей F-16 Киеву.

Ранее глава украинского Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк заявила, что одной из причин потерь личного состава армии республики на фронте стали коррупционные действия. «В зависимости от того, насколько эффективно мы охраняем государственные средства, у солдата либо будет оружие, либо его не будет», — добавила она.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Украина перешла в наступление под Угледаром. Какими силами ВСУ пытаются прорвать российскую оборону?

    Названы способы избавиться от последствий обжорства

    Состояние избитого под Ростовом участника СВО ухудшилось

    Опубликован список самых востребованных в рекламе артистов

    Российский студент решил поджечь релейные шкафы и попался

    Microsoft предупредила об окончании поддержки Windows 11 21H2

    Россиян научили распоряжаться деньгами

    Два крупнейших платежных сервиса Узбекистана приостановили переводы за рубеж

    Вуди Аллен назвал культуру отмены глупой

    Охлобыстин сообщил о состоянии Ефремова в тюрьме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости