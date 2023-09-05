Президент Литвы назвал причину задержки поставок оружия Украине

Президент Литвы Науседа: коррупция на Украине тормозит поставки оружия

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что коррупция на Украине тормозит поставки оружия. Его слова о причине задержек передачи вооружения Киеву передает портал LRT.

«Это очень важная причина. Поскольку те государства, которые оказывают поддержку Украине, являются демократическими государствами, значит, они должны учитывать настроения своего общества и мнение избирателей», — сказал лидер Литвы.

Он попросил представить, что избиратели в какой-либо стране видят, что в государстве, которому оказывается поддержка, происходят очень заметные коррупционные скандалы. По его мнению, это большой удар по репутации государства. Науседа при этом отметил, что такие обстоятельства не являются причиной задержки поставок истребителей F-16 Киеву.

Ранее глава украинского Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк заявила, что одной из причин потерь личного состава армии республики на фронте стали коррупционные действия. «В зависимости от того, насколько эффективно мы охраняем государственные средства, у солдата либо будет оружие, либо его не будет», — добавила она.