Россияне стали чаще интересоваться курсами личностного роста

Platim.ru: спрос на курсы личностного роста у россиян увеличился на 31 процент

Перед началом учебного года в России резко вырос спрос на онлайн-образование. Об этом говорится в исследовании маркетплейса цифровых товаров и услуг Platim.ru (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

С 28 августа по 3 сентября 2023 года популярность обучения в категории «Заработок и бизнес» возросла на 39 процентов, при этом средний чек таких курсов составил 47 821 рубль. Почти также сильно (на 31 процент) увеличился спрос на курсы категории «Личностный рост», здесь средняя цена составила 34 926 рублей. На курсы по астрологии россияне в среднем тратили 23 016 рублей, интерес к ним вырос на 24 процента.

При этом летом значительно чаще стали покупать курсы в рассрочку — по сравнению с весной 2023 года на маркетплейсе Platim.ru количество таких продаж возросло на 34 процента.

Аналитики отметили, что чаще всего россияне приобретают образовательные курсы, вебинары, личные консультации и мастермайнды, при этом в аналогичном периоде предыдущих трех месяцев предпочтения отдавались краткосрочному обучению. Изменения есть и в списке самых популярных направлений — люди стали чаще выбирать курсы по личному развитию вместо изучения точных наук и прикладных дисциплин. Летом 2023 года россияне чаще хотели выучить иностранный язык, повысить квалификацию или освоить программирование.

Ранее опрос «СберСтрахования жизни» показал, что россияне в среднем готовы платить за обучение в вузе 180 тысяч рублей в год, а откладывают на такие расходы только 6,5 процента респондентов. Чаще всего копят на учебу люди в возрасте до 30 лет (11 процентов опрошенных). При этом свои вложения в непрерывное образование участники исследования в среднем оценили в 1,375 миллиона рублей.