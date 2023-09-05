Россиянам раскрыли способ обезопасить свои соцсети

Эксперт Зыков посоветовал пользоваться VK ID, чтобы не запоминать все пароли

«ВКонтакте» является лидером рынка авторизации и аутентификации с сервисом VK ID, охват которого составляет порядка 90 процентов аудитории Рунета, заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. Комментарий эксперта поступил в редакцию «Ленты.ру».

Пользователи используют одни и те же пароли для разных ресурсов, что представляет опасность, так как небольшие сайты часто взламывают и данные попадают в руки злоумышленников, либо используют сервисы для хранения паролей браузера, что также несет в себе определенные риски. «А вот использование VK ID это просто и не нужно запоминать пароли. Крупнее "ВКонтакте" в Рунете никого нет, а значит, почти у всех пользователей российского сегмента сети есть там аккаунт, в который они заходят часто и помнят от него логин и пароль», — рассказал Зыков.

Отмечается, что в среднем через VK ID авторизуются более 500 миллионов раз в месяц, для входа его используют 66 тысяч партнерских сервисов, включая интернет-магазины и онлайн-школы. В 2023 году месячная активная аудитория сервиса в России достигла 91 миллиона пользователей.

«В сервисах, поддерживающих VK ID, можно авторизоваться бесшовно благодаря всплывающему окну входа OneTap. Если пользователь уже вошел в свой аккаунт в одном из таких сервисов, то ему не придется заново вводить свои данные — он авторизуется автоматически всего за один клик», — сказано в пресс-релизе.

После внедрения беспарольных способов авторизации VK ID ежедневный поток в сервис восстановления доступа сократился на 40 процентов.

VK ID — аккаунт для быстрой регистрации и авторизации в сервисах VK и партнеров. С его помощью пользователь может подключить двухфакторную аутентификацию, контролировать все авторизации в аккаунт из разных приложений и устройств, а также получить индивидуальные рекомендации по защите учетной записи.