В Крыму прошел фестиваль с российскими блогерами и звездами

Павильон VK собрал свыше 6,5 тыс. человек из творческой сферы на «Тавриде.АРТ»

На прошедшем в августе в Крыму фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» павильон «ВКонтакте» собрал более 6,5 тысячи талантливых представителей творческой сферы. Об этом и других итогах фестиваля сообщается в пресс-релизе компании, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Являясь стратегическим партнером фестиваля, VK разработал яркую программу, предоставив желающим присоединиться как в онлайн-, так и в офлайн-формате. Компания представила образовательные и развлекательные программы с участием ведущих экспертов, популярных блогеров и звезд, которые привлекли внимание более 6,5 тысячи человек.

Представители VK отметили, что в рамках фестиваля было запущено три специальных технологичных пространства для гостей — Павильон VK, Костровая VK и Контейнер VK. В первом пространстве гости могли прослушать различные лекции, поучаствовать в мастер-классах и интерактивных встречах с профессионалами мира креативных индустрий, блогерами и артистами. В организованных компанией мероприятиях приняли участие более 60 блогеров и звезд.

Еще одним пространством, привлекшим внимание гостей, стала Костровая VK, в котором гости фестиваля могли менять цвет пламени и оставлять послания в специальном чат-боте.

«В зонах Контейнер VK и Костровая VK участники "Таврида.АРТ" могли отдохнуть, обменяться опытом и завести новые полезные связи — а для продолжения общения был запущен специальный чат "ВКонтакте"», — отметили в пресс-релизе, добавив, что специально для гостей были придуманы активности в офлайн- и диджитал-форматах.

Кроме того, платформа запустила челлендж в сервисе «Шаги ВКонтакте», который собрал более 31 миллиона шагов, а также порадовала гостей множеством других активностей.