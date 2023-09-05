Медведь проник на территорию российской военной части

В Новосибирской области медведь проник на территорию военной части у Безменово

В Новосибирской области близ станции Безменово медведь проник на территорию военной части. Об этом сообщило Минприроды российского региона, пишет Ngs.ru.

Там уточнили, что животное проникло в часть, которая располагается в Черепановском районе. Туда не пустили инспектора отдела охраны животного регионального Минприроды в связи с тем, что военная часть является закрытым объектом.

«Далее медведя встретили вблизи железнодорожной станции. На месте работал наш инспектор: опросил свидетелей, проверил наличие следов животного», — сообщили в министерстве.

До этого местное издание «Черепановские вести» писало, что многие родители не пустили детей в школу, так как в Безменово заметили хищника.

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