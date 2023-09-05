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09:07, 5 сентября 2023Россия

Медведь проник на территорию российской военной части

В Новосибирской области медведь проник на территорию военной части у Безменово
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Janko Ferlič / Unsplash

В Новосибирской области близ станции Безменово медведь проник на территорию военной части. Об этом сообщило Минприроды российского региона, пишет Ngs.ru.

Там уточнили, что животное проникло в часть, которая располагается в Черепановском районе. Туда не пустили инспектора отдела охраны животного регионального Минприроды в связи с тем, что военная часть является закрытым объектом.

«Далее медведя встретили вблизи железнодорожной станции. На месте работал наш инспектор: опросил свидетелей, проверил наличие следов животного», — сообщили в министерстве.

До этого местное издание «Черепановские вести» писало, что многие родители не пустили детей в школу, так как в Безменово заметили хищника.

Ранее россиянин встретил семью медведей на Кольском полуострове, прогнал их криком и снял это на камеру. На записи видно, как в сторону мужчины, идущего по тропинке, направляются два медведя. Чтобы отпугнуть хищников, россиянин начинает громко кричать, медведи разворачиваются и убегают.

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    Анастасия Шейкина
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