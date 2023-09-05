Зюганов рассказал о роли США в появлении КПРФ вопреки желанию Ельцина

Зюганов рассказал о роли США в появлении в России КПРФ вопреки желанию Ельцина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе пресс-конференции в ТАСС заявил о роли США в процессе появления в 1993 году возглавляемой им партии в российской политике вопреки желанию тогдашних властей страны. Запись опубликована на официальной странице пресс-центра агентства во «ВКонтакте».

«[Перед первыми выборами в Государственную Думу в 1993 году] начали создаваться партии. Вот партия власти — [Егор] Гайдар, партия регионов — [Сергей] Шахрай, либералы крикливые-шумные — [Владимир] Жириновский, либералы проамериканские — [Григорий] Явлинский, женское движение — [Екатерина] Лахова. А нас запретили. Запретили все газеты, все журналы, запретили все и закрыли организацию. И тем не менее даже американцы сказали: "Так не годится. Была КПСС — это наследники"», — сказал Зюганов.

Он также добавил, что право КПРФ на существование пришлось отстаивать в Конституционном суде, который в итоге принял решение в пользу коммунистов.

«Надо восстанавливать. Но восстановим за неделю, когда завершаются сроки сбора подписей. Они думали, что люди не дадут 100 тысяч подписей, нам дали за четыре дня 200 тысяч, мы вышли на выборы и впервые создали свою фракцию, прежде всего, чтобы рассказать правду о том насилии, которое было при [президенте России в 1991-1999 годах Борисе] Ельцине», — подытожил политик.

Выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации I созыва состоялись 12 декабря 1993 года одновременно с выборами в Совет Федерации, состав которого тогда избирался, и принятием проекта новой Конституции России, по которой и учреждался новый российский парламент. Как и сейчас, 225 депутатов избирались по пропорциональной системе и еще 225 — по одномандатным округам. Первое место заняла ЛДПР, второе — блок «Выбор России», третье — КПРФ. Всего пятипроцентный барьер преодолели восемь партий. Спикером был назначен аграрий Иван Рыбкин.