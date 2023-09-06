Fox News: около 20 тысяч украинцев пережили как минимум одну ампутацию

Руководитель центра реабилитации украинских военных с ампутированными конечностями «Сверхлюди» Ольга Руднева заявила, что около 20 тысяч украинцев пережили как минимум одну ампутацию с начала конфликта республики с Россией. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Руднева подсчитала, что 20 тысяч украинцев перенесли по крайней мере одну ампутацию», — сказано в материале. При этом журналисты отмечают, что правительство Украины не сообщает, сколько из них являются военными.

Согласно материалу, страну ждет будущее с более чем 20 тысячами человек с ампутированными конечностями, многие из которых — это солдаты, страдающие и психологическими травмами, полученными в ходе службы. Подчеркивается, что Европа не испытывала подобного со времен Первой мировой войны, а США — с Гражданской.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что украинские бойцы получают серьезные травмы, подрываясь на минах, установленных на линиях российской обороны. «Недавно за день было прооперировано 11 таких бойцов, некоторые из которых прошли через ампутацию», — рассказал медик Дмитрий Миалковский.