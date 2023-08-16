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19:44, 16 августа 2023Бывший СССР

На Западе описали травмы бойцов ВСУ фразой «месиво из костей»

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) получают серьезные травмы, подрываясь на минах, установленных на линиях российской обороны. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Медик ВСУ Дмитрий Миалковский сообщил, что в больницу каждый день поступает как минимум два солдата, получивших увечья от российских мин. «Недавно за день было прооперировано 11 таких бойцов, некоторые из которых прошли через ампутацию», — рассказал он западному изданию.

Иностранный хирург Самир Аттар описал травмы украинских бойцов как «месиво из сухожилий, костей и мышц». «Анатомия полностью нарушена, изуродована. Это невозможно восстановить», — резюмировал врач.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что российские части продолжают наступление на украинские позиции на купянском направлении. По его словам, командование приняло важные решения для надежности обороны.

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