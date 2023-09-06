Российские войска накрыли огнем бойцов «Азова» около Серебрянского лесничества

В районе Серебрянского лесничества российские войска накрыли ударами авиации и огнем артиллерии бойцов украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), а также штурмовиков 67-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), потери противника составили до 30 человек. Об этом РИА Новости сообщил глава пресс-центра группировки ВС России «Центр» Александр Савчук.

По его словам, на краснолиманском направлении, в районе Торского выступа подразделения группировки сорвали две попытки атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.

В рамках контрбатарейной борьбы уничтожена станция артиллерийской разведки западного производства. Также экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 ударили по командно-наблюдательному пункту и двум пунктам временной дислокации ВСУ в районах Кировска и Серебрянки.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что на краснолиманском направлении находятся представители ряда украинских националистических подразделений.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.