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16:35, 6 сентября 2023Моя страна

В замке в Калининградской области во время ремонта нашли древние фрески

В калининградском замке Нойхаузен при ремонте нашли древние фрески

Фото: Telegram-канал «Замок Нойхаузен»

В Калининградской области при ремонте замка Нойхаузен в Гурьевске обнаружили древние парные фрески. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Как рассказал руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия региона Евгений Маслов, фрески обнаружили при проведении противоаварийных работ.

«Вчера (4 августа — прим. «Ленты.ру») при снятии кирпичной кладки над двумя надвратными нишами нашли две фрески. Сегодня их осмотрели. Коллеги из реставрационной организации уже связались со специалистом по монументальной живописи. Скоро приедет, даст оценку находке, предложит методики ее реставрации», — сказал Маслов.

Он добавил, что на территории замка обнаружили вход в засыпанное подвальное помещение, которое полностью вычистили и открыли узкую винтовую лестницу и сводчатую камеру с железными крюками, на которые что-то подвешивали. Маслов отметил, что на кирпичах были «загадочные надписи».

Представитель компании, которая ведет работы в Нойхаузене, отмечает, что подвал отсутствовал на всех планах и о его существовании не знали даже старожилы города.

Объект культурного наследия федерального значения «Замок "Нойхаузен"», 1292 год» находится в Гурьевске. В 2023 году этот один из старейших памятников, расположенных на территории Калининградской области, стал участником губернаторской программы вовлечения памятников в хозяйственный оборот. В нем планируют обустроить замково-парковый ансамбль для отдыха, объединяющий музейный комплекс, ресторан, гостиницу и оранжерею.

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    Сергей Истомин
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