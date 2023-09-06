Губернатор раскрыл подробности об уничтоженном в Брянской области дроне

Брянский губернатор Богомаз: над Навлинским районом сбит дрон самолетного типа

В Брянской области беспилотник был сбит силами противовоздушной обороны (ПВО) в Навлинском районе. Подробности об уничтоженном дроне сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Над Навлинским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — сообщил глава региона.

Он добавил, что на месте обстрела работают сотрудники экстренных и оперативных служб.