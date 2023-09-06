Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:05, 6 сентября 2023Россия

Губернатор раскрыл подробности об уничтоженном в Брянской области дроне

Брянский губернатор Богомаз: над Навлинским районом сбит дрон самолетного типа

В Брянской области беспилотник был сбит силами противовоздушной обороны (ПВО) в Навлинском районе. Подробности об уничтоженном дроне сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Над Навлинским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — сообщил глава региона.

Он добавил, что на месте обстрела работают сотрудники экстренных и оперативных служб.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось опровержение перевозки оружия на российском судне из ЮАР

    Знаменитость стала моделью Onlyfans и рассказала о странных просьбах подписчиков

    Женщина решила завести роман из-за отсутствия секса в браке

    США и Албания запросили заседание СБ ООН по Украине

    Отец-одиночка перечислил основные сложности в поиске супруги

    На Украине захотели повысить цены на алкоголь

    Впервые зафиксирован редкий тип радиоактивного распада

    В Киеве произошли взрывы

    Военный аналитик предупредил об ударах России по аэродромам стран НАТО

    Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости