Смеющийся дальневосточный леопард попал на видео
«Земля леопарда» опубликовала видео со смеющимся дальневосточным леопардом
Дирекция заповедников «Земля леопарда» опубликовала видео со смеющимся дальневосточным леопардом. Кадры были получены отделом науки национального парка.
«Видели когда-нибудь смеющегося дальневосточного леопарда? Понюхал и смеется! Интересно, что его так развеселило?» — говорится в описании к видео.
В нацпарке также объяснили, что на самом деле леопард проверяет воздух на присутствие феромонов, которые могли оставить другие звери. «Такие "улыбки" характерны для многих млекопитающих и называются флемен. С их помощью животные открывают для воздуха доступ к особому органу, который и отвечает за "прием сообщений"», — добавили в пресс-службе.