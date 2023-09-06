В Минцифры ответили о порядке работы сотрудников после атаки БПЛА

Шадаев: для сотрудников Минцифры оставили гибридный режим после атаки БПЛА

Для сотрудников Минцифры оставили гибридный режим после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на здание ведомства в Москве. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев, передает ТАСС.

Он отметил, что такой порядок в организации останется и в ближайшем будущем.

Система противовоздушной обороны (ПВО) 1 августа сбила два украинских дрона при попытке атаки на Москву и Подмосковье, еще один угодил в башню «IQ-квартал» в «Москва-сити».

До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Москву «Tik-Tok-операцией», рассчитанной на слушателя и зрителя.

По словам парламентария, если бы у беспилотников была более конкретная цель, то они били бы по ней. В данном случае атаки — попытка оказать психологическое давление, подчеркнул Картаполов.

Атаки украинских дронов не несут никакого военного или экономического эффекта, заверил он.