В Думе назвали атаку БПЛА на Москву рассчитанной на зрителя «Tik-Tok-операцией»

Картаполов счел атаку БПЛА на Москву рассчитанной на зрителя «Tik-Tok-операцией»

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Москву «Tik-Tok-операцией», рассчитанной на слушателя и зрителя. Его комментарий по ситуации опубликовал портал Msk1.ru.

Утром в пятницу, 18 августа, стало известно о новой атаке на Москву с помощью беспилотника. По информации мэра столицы Сергея Собянина, дрон был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО). Обломки летательного аппарата упали в районе Экспоцентра на Краснопресненской набережной.

Парламентарий счел, что район «Москва-Сити» был хорошим ориентиром для атаки, поскольку это высокие неподвижные объекты.

Картаполов отметил, что если бы у беспилотников была более конкретная цель, то они били бы по ней. В данном случае атаки — попытка оказать психологическое давление, пояснил он. «С украинской стороны это такая "Tik-Tok-операция", рассчитанная на своего слушателя и зрителя», — заявил депутат.

Глава думского комитета по обороне подчеркнул, что атаки дронов не несут никакого военного или экономического эффекта. Кроме того, Картаполов опроверг версию о том, что беспилотники уничтожают важную для правительства России документацию.

«Все важные документы в других местах и системах. А так разбили стекла — вставили стекла», — резюмировал он.

До этого в Минобороны разъяснили, что уничтоженный БПЛА попытался атаковать объекты на территории Московского региона около четырех утра. В результате происшествия никто не пострадал, подчеркнули представители ведомства.