В Казани пройдет фестиваль талантов для россиян с синдромом Дауна

Люди с синдромом Дауны приедут в Казань на фестиваль «Солнечные таланты России»

В Казани состоится фестиваль под названием «Солнечные таланты России». В нем примут участие дети и взрослые с синдромом Дауна, сообщает KP.RU.

Мероприятие пройдет 31 октября в КЦ Московский по адресу улица Академика Королева, дом 47. Его организовывает Автономная некоммерческая организация «Студия-театр моды Солнечный Мир» при поддержке Министерства Культуры Республики Татарстан и Управления Культуры города Казани.

На праздник приедут люди как из крупных городов, так и из небольших поселков. Они представят номера по восьми номинациям в области спорта и искусства. Компетентное жюри отберет лучшие номера участников, которые покажут на гала-концерте фестиваля.

Ранее в сентябре в Казани открылся международный фестиваль мусульманского кино. В конкурсную программу вошли 52 фильма из 21 страны — России, Ирана, Сирии, Индии, Ирака, Марокко, Таджикистана, Турции, Греции, Омана, Кыргызстана, Туниса, Пакистана, Бангладеш, Саудовской Аравии, Великобритании, Сенегала, Непала, Казахстана, Египта, Алжира.