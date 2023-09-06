Военный аналитик предупредил об ударах России по аэродромам стран НАТО

Аналитик Михайлов предостерег об ударах России по странам НАТО из-за F-16

Россия может нанести удары по аэродромам стран НАТО, которые граничат с Украиной, если оттуда начнут взлетать истребители F-16, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом предупредил военный аналитик Александр Михайлов в беседе с Ura.ru.

«Будет ли Украина пытаться сконцентрировать F-16 вдоль границы со стороны Польши, Румынии, Венгрии? Я в этом сильно сомневаюсь. Даже если самолет взлетел, а в воздухе стал применять ракеты, это является нападением страны НАТО на Россию», — объяснил Михайлов.

Также аналитик выразил мнение, что США будут максимально оттягивать передачу F-16 на Украину и, вероятнее всего, максимум используют их для пропагандистских роликов, но не для участия в боевых действиях. «Наши системы дальнего действия бьют на расстояние 200 километров. Истребители будут попадать в зону поражения, и их собьют», — сказал Александр Михайлов.

Ранее в Бельгии сравнили истребители F-16 для Украины с просроченным лекарством. Страна хочет поставить старые, предназначенные для списания самолеты, что только поставит под угрозу жизни пилотов ВСУ.