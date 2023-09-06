В США вину за начало конфликта на Украине возложили на ЦРУ и MI6

Экс-сенатор США Блэк: конфликт на Украине развязали ЦРУ и MI6, свергнув власть

Конфликт на Украине развязали ЦРУ и MI6, свергнув законную власть в 2014 году. Вину за начало украинского кризиса на американскую и британскую разведку возложил экс-сенатор США от штата Вирджиния Ричард Блэк, сообщает РИА Новости.

«Консерваторы в США понимают, что Россия не хотела войны, она была ей навязана, когда ЦРУ и британская МИ-6 помогли свергнуть законное украинское правительство в 2014 году», — заявил он.

Ранее газета Politico cообщила, что публикации в западной прессе о неудачах Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются попытками американских чиновников снять с себя ответственность за провалы украинской армии. Издание предположило, что «некоторые люди где-то в недрах правительства хотят сбросить на Киев проблемы Украины на поле боя и отвести вину от Вашингтона».