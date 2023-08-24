В США заявили о попытках снять с себя ответственность за провалы ВСУ

Politico: в США пытаются снять с себя ответственность за провалы ВСУ

Публикации в западной прессе о неудачах Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются попытками американских чиновников снять с себя ответственность за провалы украинской армии. Об этом говорится в статье Politico.

По информации издания, в администрации американского президента Джо Байдена после прихода к власти минимизировали утечки в СМИ. Однако в последнее время «должностные лица США сообщают журналистам о все более мрачных перспективах контрнаступления Украины и о рекомендациях в военной сфере, которые Киев проигнорировал».

Авторы статьи отметили, что это похоже на первую несанкционированную кампанию утечек при Байдене. Издание предположило, что «некоторые люди где-то в недрах правительства хотят сбросить на Киев проблемы Украины на поле боя и отвести вину от Вашингтона».

22 августа в The New York Times вышла статья о том, что в Киеве не стали прислушиваться к советам из Вашингтона о сосредоточении войск на юге и вместо этого направили резервы под Артемовск. Politico упомянули эту статью как одну из попыток снять с себя ответственность и переложить ее на Киев.

Позже в The New York Times вышла статья о том, что ВСУ ожидает неминуемая пауза в боях из-за приближения осенних дождей. Поэтому у Украины есть еще от месяца до шести недель, считают в Вашингтоне.