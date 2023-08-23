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08:25, 23 августа 2023Мир

В США заявили о неминуемой паузе в контрнаступлении ВСУ

NYT: США предупредили ВСУ, что дожди вынудят сделать паузу в контрнаступлении
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Официальные лица США предупредили Вооруженные силы Украины (ВСУ) о неминуемой паузе в попытке контрнаступления. Об этом пишет The New York Times.

«Американские официальные лица заявили, что у Украины есть еще от месяца до шести недель, прежде чем дождливые условия вынудят сделать паузу в контрнаступлении», — сказано в материале.

В материале также приводится мнение аналитиков, что ударные силы Украины могут выдохнуться к середине или концу сентября.

Ранее в Великобритании назвали фатальную для ВСУ проблему. Нехватка личного состава может стать ключевым фактором при контрнаступлении, заявил эксперт британского аналитического центра Civitas Роберт Кларк.

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    Виктория Кондратьева
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