Аналитик Кларк: нехватка личного состава может стать фатальной для ВСУ

Эксперт британского аналитического центра Civitas Роберт Кларк в статье для Telegraph назвал проблему, которая может оказаться фатальной для Вооруженных сил Украины. По его словам, речь идет о нехватке личного состава в ходе контрнаступления.

«Киев превосходно справлялся с нехваткой западного оборудования, но нехватка личного состава, с которой ему уже приходится сталкиваться, может оказаться фатальной», — заявил он.

Кларк добавил, что ВСУ стремятся улучшить свое положение на фронте, сталкиваясь с массированной обороной и артиллерийским огнем, прежде чем осенние дожди и значительные потери подорвут их боеспособность.

Эксперт отметил, что осенью мягкая почка Восточной Европы превратится в густую грязь, это может практически остановить продвижение украинских войск.

Ранее западные военные эксперты выразили мнение, что контрнаступление украинской армии на юге буксует из-за того, что слишком много их сил развернуто на востоке. Об этом сообщила газета The New York Times.