Госсекретарь США встретился в Киеве с премьером Украины

Госсекретарь США Блинкен обсудил восстановление Украины с премьером Шмыгалем

Государственный секретарь США встретился в Киеве с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и обсудил с ним восстановление страны. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, передает сайт американского правительства.

«Они обсудили неизменную поддержку Соединенными Штатами усилий по восстановлению, реконструкции и реформам Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, госсекретарь выразил готовность Вашингтона вместе с партнерами работать над удовлетворением энергетических, экономических и гуманитарных потребностей Киева.

Ранее о встрече с Блинкеном сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он заявил, что госсекретарь «стал первым коллегой, который начал этот день в Киеве с того, что отдал дань уважения нашим павшим героям».