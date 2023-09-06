Глава МИД Украины встретился с Блинкеном

Глава МИД Украины Кулеба встретился с госсекретарем США Блинкеном в Киеве

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве. Об этом он сообщил в социальной сети X (бывший Twitter).

«Я приветствую Энтони Блинкена на Украине. Госсекретарь стал первым коллегой, который начал этот день в Киеве с того, что отдал дань уважения нашим павшим героям», — подписал министр иностранных дел опубликованную фотографию с Блинкеном.

Ранее стало известно, что госсекретарь США прибыл с визитом в Киев для проведения встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщалось, он хочет напрямую узнать от украинского лидера ситуацию с контрнаступлением армии республики под Артемовском и согласовать позиции государств на осенней сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Блинкен приехал в Киев 6 сентября. В центре украинской столицы перекрывалось движение.