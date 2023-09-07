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10:00, 7 сентября 2023Мир

МИД обвинил США в воровстве из-за отправки изъятых активов России солдатам ВСУ

Рябков назвал воровством планы США направить изъятые активы России солдатам ВСУ

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

МИД России назвал воровством планы США направить изъятые Вашингтоном активы российских бизнесменов на реабилитацию солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). В этом американские власти обвинил замглавы дипломатического ведомства Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Воровство и практика отъема чужого имущества страной, которая поставила неприкосновенность частной собственности в основу своего развития и функционирования, вызывает глубочайшее неприятие и отторжение. Но это напоминание всем экономическим операторам, насколько рискованно вести дела с США», — отметил дипломат.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, куда Вашингтон направит средства, конфискованные у подсанкционных российских предпринимателей. Он отметил, что их направят на реабилитацию солдат ВСУ. В пресс-релизе Госдепа отмечается, что речь идет о 5,4 миллиона долларов.

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    Семен Александров
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