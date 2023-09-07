МИД обвинил США в воровстве из-за отправки изъятых активов России солдатам ВСУ

Рябков назвал воровством планы США направить изъятые активы России солдатам ВСУ

МИД России назвал воровством планы США направить изъятые Вашингтоном активы российских бизнесменов на реабилитацию солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). В этом американские власти обвинил замглавы дипломатического ведомства Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Воровство и практика отъема чужого имущества страной, которая поставила неприкосновенность частной собственности в основу своего развития и функционирования, вызывает глубочайшее неприятие и отторжение. Но это напоминание всем экономическим операторам, насколько рискованно вести дела с США», — отметил дипломат.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, куда Вашингтон направит средства, конфискованные у подсанкционных российских предпринимателей. Он отметил, что их направят на реабилитацию солдат ВСУ. В пресс-релизе Госдепа отмечается, что речь идет о 5,4 миллиона долларов.

