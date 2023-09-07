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20:03, 7 сентября 2023Россия

В РАНХиГС прокомментировали новости об избиении студентом незнакомца на улице

Пресс-служба РАНХиГС опровергла, что избивший незнакомца на улице учится в вузе

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Пресс-служба РАНХиГС опровергла, что избивший незнакомца на улице в центре Москвы Шоди Козидехконов учится в вузе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в учебном заведении.

«Человек с таким именем и фамилией не числится студентом академии», — рассказали в пресс-службе.

Следствие попросило арестовать 21-летнего и 18-летнего граждан, которые напали на мужчину на улице Маросейка в российской столице. По данным ведомства, ночью 30 августа молодые люди нарушали общественный порядок на Маросейке. Они демонстрировали пренебрежение к прохожим, а затем напали на одного из них. Юноши избили потерпевшего, а затем распылили газовый баллончик ему в лицо. После этого они скрылись. Правоохранителям удалось задержать фигурантов, в отношении них возбуждено дело по статье о хулиганстве.

Mash писал, что нарушителями были 20-летний студент РАНХиГС Шоди Козидехконов и его несовершеннолетний протеже — 17-летний Дмитрий К.

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    Варвара Кошечкина
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