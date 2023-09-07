В Москве задержали юношей за избиение незнакомца на Маросейке

Следствие попросило арестовать двух юношей, избивших незнакомца в центре Москвы

Следствие попросило арестовать 21-летнего и 18-летнего граждан, избивших незнакомца в центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, ночью 30 августа юноши нарушали общественный порядок на улице Маросейка. Они демонстрировали пренебрежение к прохожим, а затем напали на одного из них. Молодые люди избили потерпевшего руками и ногами, а затем распылили газовый баллончик ему в лицо. После этого фигуранты сбежали.

Юношей задержали. Возбуждено дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ.

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