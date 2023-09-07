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17:57, 7 сентября 2023Силовые структуры

Американец попытался незаконно вывезти сына из России

СКР возбудил дело против американца за попытку незаконно вывезти сына из России

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Калининградской области возбуждено дело против 35-летнего американца, пытавшегося незаконно вывезти четырехлетнего сына из России. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, 27 июля гражданин США приехал в Калининградскую область, чтобы увидеть мальчика. Он хотел уехать с малышом, но мать не дала согласия. Тогда он сел с сыном в автомобиль и попытался пересечь государственную границу через леса и болота.

Однако пограничники заметили мужчину. Дело возбуждено по пункту «д» части 2 статьи 126 («Похищение человека») УК РФ.

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    Екатерина Власова
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