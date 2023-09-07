В России впервые запустят отечественную систему стабилизации для машин

«Итэлма»: в декабре в России начнется производство отечественных систем ESP

В декабре этого года в России впервые запустят серийное производство отечественных систем стабилизации для автомобилей (ESP). Об этом сообщил технический директор компании «Итэлма» Андрей Бутнев, его слова приводит «Прайм».

Предприятие специализируется на разработке и производстве электроники для пассажирского и коммерческого транспорта. Ее продукция поставляется всем основным российским автопроизводителям.

Сборкой систем ESP займутся на заводе в Костроме и в дальнейшем будут поставлять ее на «АвтоВАЗ» для модели Lada Vesta. Установка систем планируется в первой половине 2024 года. В настоящее время «Итэлма» выходит на сертификацию этой продукции, уточнил Бутнев.

При этом компания ранее уже поставляла другие компоненты для модели Lada Vesta. В частности, в этих автомобилях используется антиблокировочная тормозная система (ABS). Выпуск первых отечественных ABS был налажен на предприятии в июле 2023 года, заключил он.

Во второй половине июля автоэксперт Вячеслав Субботин заявил об отсутствии дефицита автомобильных запчастей на российском рынке. К тому времени поставки деталей и комплектующих наладились. Однако определенные трудности сохраняются в сегменте программного обеспечения, без которого проходить диагностику авто невозможно.