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12:10, 7 сентября 2023Экономика

Китайские власти запретят работникам госкомпаний пользоваться iPhone

Bloomberg: работникам китайских госкомпаний запретят пользоваться iPhone

Фото: Thomas Peter / Reuters

Китайское правительство планирует распространить запрет на использование iPhone, уже введенный для ряда чиновников, на государственные компании, f Bloomberg. Таким образом власти стараются снизить зависимость страны от иностранных технологий и повысить уровень национальной кибербезопасности.

Несколько госкомпаний уже приказали своим сотрудникам не брать iPhone на работу, однако никаких официальных запретов на использование гаджетов американского бренда пока не публиковалось, говорят источники. Ограничения будут различаться по строгости в различных государственных фирмах и организациях в зависимости от их специфики, считают собеседники издания: в некоторых могут запретить использование устройств Apple на рабочем месте, а в других — даже в личных целях.

Накануне, 6 сентября The Wall Street Journal узнал, что Китай запретил использовать для работы iPhone и другие устройства иностранных брендов сотрудникам центральных госучреждений.

На КНР приходится примерно пятая часть доходов Apple. Кроме того, в стране производит большую часть iPhone. Инвесторы уже стали опасаться, что ограничения китайских властей грозят американской корпорации финансовыми проблемами — по итогам торгов на бирже Nasdaq 6 сентября акции Apple упали на 3,6 процента.

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    Софья Ермакова
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