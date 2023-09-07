Анастасия Ивлеева показала фигуру в купальнике

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева поделилась снимком в откровенном образе. Соответствующая сторис (на данный момент она удалена) появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя знаменитость показала фигуру, снявшись в зеркало в купальнике коричневого цвета. На размещенном кадре телезвезда прикрывает лицо телефоном, при этом ее волосы распущены. Из аксессуаров на инфлюэнсере был крест на шнурке. На заднем плане висело ее бежевое мини-платье.

Ивлеева выложила упомянутое фото в сторис, поэтому у поклонников не было возможности его прокомментировать.

В апреле Ивлеева продемонстрировала на фото внешность и наряды 12-летней давности. Знаменитость поделилась снимками времен работы хостес в клубе Laque в Санкт-Петербурге.