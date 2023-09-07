Полицейские отобрали у россиянина биткоины на 26 миллионов рублей и попались ФСБ

ФСБ задержала в Москве двух полицейских за хищение биткоинов на 26 млн руб

В Москве сотрудники ФСБ задержали двух сотрудников полиции ОВД «Выхино-Жулебино» по подозрению в хищении десяти биткоинов стоимостью 26 миллионов рублей у криптоинвестора. Об этом сообщает Baza.

6 сентября сотрудники спецслужбы и управления собственной безопасности МВД забрали лейтенанта полиции с суточного дежурства, а второго лейтенанта увезли из дома. Против них возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

По данным следствия, 19 июля полицейские остановили на улице Привольная криптоинвестора, надели наручники, насильно усадили в автомобиль и забрали телефон, уточняет Telegram-канал SHOT. В результате манипуляций с гаджетом силовики перевели себе биткоины с криптокошелька задержанного под предлогом того, что они якобы закроют возбужденное против него уголовное дело.

После того как мужчину отпустили, он обратился в правоохранительные органы с заявлением о совершенном против него преступлении.

По нему сразу же началась проверка оперативниками собственной безопасности столичного Главка МВД, сообщили «Ленте.ру» в ведомстве. Были установлены личности двух сотрудников полиции, причастных к противоправной деятельности. При подтверждении их вины сотрудников, они будут уволены и понесут наказание.