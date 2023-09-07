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15:32, 7 сентября 2023Бывший СССР

В Литве понадеялись на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС в 2023 году

Глава МИД Литвы: переговоры о вступлении Киева в ЕС должны начаться в 2023 году
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Вильнюс надеется, что переговоры о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС) начнутся в 2023 году. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на встрече глав МИД стран Балтии и Северных стран, передает ТАСС.

«Надеемся на то, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в конце текущего года», — сказал он.

По мнению Ландсбергиса, членство Киева в группировке позволит усилить безопасность самого ЕС и безопасность Украины.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что коррупция на Украине тормозит поставки оружия. По его мнению, это большой удар по репутации государства.

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    Алевтина Запольская
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