Ушел из жизни бывший главред Совинформбюро

Легендарный журналист и переводчик Энвер Мамедов умер на 101-м году жизни

Известный журналист, бывший главред Совинформбюро, дипломат Энвер Мамедов ушел из жизни в возрасте 100 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его близких.

Уточняется, что Мамедов отметил юбилей 15 августа. Перед этим его представили к Ордену Александра Невского.

Подробности о его уходе из жизни не приводятся.

Мамедов родился 15 августа 1923 года в Баку. Участвовал в Великой Отечественной войне, работал в Народном комиссариате иностранных дел СССР. Участвовал в Нюрнбергском процессе в качестве заместителя начальника бюро переводов.

В разные годы жизни он выступал советником-посланником посольства СССР в Вашингтоне, главным редактором редакции Радиокомитета (вещание за рубеж), главредом и первым замначальника Совинформбюро. Кроме того, занимал пост первого зампреда Агентства печати «Новости» (АПН), первого зампреда Гостелерадио. Также выступал политическим обозревателем АПН и советником главного редактора РАМИ «РИА Новости».