Отнявший жизни трех мирных граждан украинский военный осужден пожизненно

В ДНР суд дал пожизненный срок украинскому военному за преступления в Мариуполе

В Донецкой Народной Республике (ДНР) суд приговорил к пожизненному сроку украинского военнослужащего Олега Лукьяненко с позывным Марат, который отнял жизни троих мирных жителей Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Осужденного отправят в исправительную колонию особого с режима.

Суд установил, что Лукьяненко в марте 2022 года открыл стрельбу из снайперской винтовки по жителям Мариуполя по приказу военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Марат. В результате преступных действий Лукьяненко жизней лишились трое мирных граждан.

Мужчина полностью признал вину.