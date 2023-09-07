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17:31, 7 сентября 2023Силовые структуры

Отнявший жизни трех мирных граждан украинский военный осужден пожизненно

В ДНР суд дал пожизненный срок украинскому военному за преступления в Мариуполе

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Донецкой Народной Республике (ДНР) суд приговорил к пожизненному сроку украинского военнослужащего Олега Лукьяненко с позывным Марат, который отнял жизни троих мирных жителей Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Осужденного отправят в исправительную колонию особого с режима.

Суд установил, что Лукьяненко в марте 2022 года открыл стрельбу из снайперской винтовки по жителям Мариуполя по приказу военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Марат. В результате преступных действий Лукьяненко жизней лишились трое мирных граждан.

Мужчина полностью признал вину.

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    Любовь Ширижик
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