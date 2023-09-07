Юный мигрант избил двух российских подростков из-за ревности

В Сургуте 18-летний мигрант избил двух подростков из-за ревности

В Сургуте 18-летний мигрант избил знакомую 16-летнюю девушку и 15-летнего подростка. Об этом Ura.ru сообщил источник в правоохранительных структурах города.

По его словам, поводом для избиения стала ревность. Юноша увидел, что знакомая переписывается в телефоне с подростком. Тогда он отобрал у нее гаджет и разбил его, а затем нанес удары девушке. Также мигрант позвал на разговор юношу, которого при встрече тоже поколотил. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

Родители подростков обратились с заявлением в правоохранительные органы. Силовики проводят проверку для установления обстоятельств произошедшего.

31 августа в подмосковном Одинцове мигранты толпой избили по ошибке поздоровавшегося с ними 14-летнего подростка.